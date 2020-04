Terneuzenaar scheurt met 160 kilometer per uur door Westdorpe

Kerken zijn gesloten, maar de diensten gaan door, ‘zo blijven we met elkaar verbonden’

14:04 HOEK - Het zou een feestelijke kerkdienst moeten zijn, zo vlak voor Pasen. En dat is het ook, al zitten er naast dominee Saskia Ketelaar zondagochtend maar twee andere mensen in de Protestantse kerk van Hoek. Via internet wordt de dienst uitgezonden. ,,Zo blijven we met elkaar verbonden, zeker in deze crisistijd is dat belangrijk.”