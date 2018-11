Terneuzenaar Pim Lexmond mag op de koffie bij premier Rutte

Vernieuwde Sligro in Terneuzen moet inspireren

15:35 TERNEUZEN - Na twaalf weken verbouwen is vanochtend de vernieuwde Sligro in Terneuzen heropend. ,,Wat er veranderd is? Je kunt beter vragen wat er níet is veranderd", stelt bedrijfsleider Jürgen Bracke.