Terneuzenaar krijgt 3,5 jaar cel voor jarenlange verkrachting dochters

Boren tot 47 meter diep voor Nieuwe Sluis Terneuzen

16:29 TERNEUZEN - ,,’s Zomers is het beter werken!” Jerry Hakkert en Richard de Vries (links) van de firma BoutenGeotron zijn woensdag aan het werk in de Steenkamplaan in Terneuzen. Het sneeuwt flink. De mannen plaatsen een peilbuis tot op 47 meter diepte om het grondwaterpeil tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis bij Terneuzen te volgen.