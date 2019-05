Terneuzenaar die voor tonnen oplichtte mag berechting in vrijheid afwachten

MIDDELBURG - De voorlopige hechtenis van de 43-jarige Terneuzenaar F. van den B. wordt niet opgeheven. Hij blijft overigens wel geschorst, hetgeen betekent dat hij onder strikte voorwaarden zijn berechting in vrijheid mag afwachten. De rechtbank in Middelburg heeft dat dinsdag beslist.

Van den B. wordt ervan verdacht in de periode 2006 tot en met zijn aanhouding in november 2017 diverse mensen in te hebben opgelicht met vastgoed. Via zijn Allyssee Holding, Stichting Certificering Allyssee Holding, de Stichting Steengoed Nederland Vastgoed Beheer en Aig Vastgoed Groeifonds cv liet hij diverse mensen beleggen in onroerend goed.

Beleggers kregen een vaste, gegarandeerde opbrengst en een maandelijkse uitbetaling van het rendement. Als zekerheid zou via zijn Vastgoed Fonds worden belegd in een gespreide onroerend goed portefeuille die voornamelijk zou bestaan uit geheel verhuurde woningen. En zo waren er nog meer zekerheden. Het was te mooi om waar te zijn en zo gingen ettelijke geïnteresseerden voor enkele tonnen het schip in.

Het is niet de eerste keer dat Van den B. zich voor zijn malafide handel en wandel moet verantwoorden. In het verleden werd hij al veroordeeld voor belastingfraude, hypotheekfraude, valsheid in geschrifte en flessentrekkerij en loopt er nog een rechtszaak in cassatie. Ook heeft Van den B. een aardige historie met bedrijven die hij zou hebben opgericht en ook weer snel verdwenen: Productions Pavilion, Proquest bv, Dutch Insurance Network, Add Factory bv, Add Business Center, Touch ‘n Lease, Add Business Center, Energy@Work Holding en Florijn Financiële Diensten.