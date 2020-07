Terneuzenaar die ex van vriendin met mes steekt moet de cel in: ‘Ik kreeg een waas voor mijn ogen’

Verdachte pootgoed­frau­de ontloopt strafzaak in Nederland

13:20 VOGELWAARDE - Het Openbaar Ministerie ziet af van strafrechtelijke vervolging van Zeeland Trade in Vogelwaarde. Dat wordt verdacht van fraude met 250 ton pootgoed. Maar omdat in België al een strafzaak tegen het bedrijf loopt, stopt het OM de zaak. Verdachten kunnen immers niet twee keer voor hetzelfde delict worden vervolgd, ook niet als er in een ander land een strafzaak tegen hen is aangespannen.