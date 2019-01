Terneuzenaar controleerde jarenlang ‘intieme hygiëne’ van dochters na het douchen

MIDDELBURG - De 50-jarige J. van M. uit Terneuzen, die zich dinsdag voor de rechtbank in Middelburg moest verantwoorden voor seksueel misbruik van zijn twee dochters, had spijt. Veel spijt. En hij had zich beestachtig gedragen, vertelde hij de rechters.

Maar spijt of geen spijt, officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk vond dat Van M. voor 34 maanden de cel in moest. En voor het geval hij nog eens in de fout zou gaan: plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden. Ook moet hij zich laten opnemen in een kliniek. Overigens is Van M. al iets meer dan een jaar in therapie.

Een kratje per dag

Als Van M. zonder werk zat, greep hij naar de fles. Wel een kratje per dag, erkende hij. En als de drank in de man zat, dan werd hij dominant en was zijn wil wet. En zo kon het gebeuren dat hij tussen 2007 en 2013 circa twee keer per week zijn twee dochters - toen in de leeftijd van twaalf jaar - controleerde op hun intieme hygiëne. Als een van de meisjes onder de douche stond en zich had afgedroogd, moest ze haar vader roepen.

Vervolgens moest ze op bed gaan liggen en werd ze door hem op een manier intiem betast en ‘onderzocht’, dat het volgens Suijkerbuijk (in juridische zin) verkrachting opleverde. Uiteindelijk deden de meisjes aangifte en werd Van M. opgepakt. Hij verbleef vijf dagen in voorarrest.

Tijdens de behandeling van zijn zaak zei Van M. alles te bekennen wat hij zich kon herinneren, en wat hij zich niet kon herinneren moest óók wel zijn gebeurd omdat zijn dochters niet logen. Van M.’s raadsman, J. Suttkowski, was van oordeel dat zijn cliënt in ieder geval moest worden vrijgesproken van verkrachting of seksueel binnendringen, en hooguit kon worden veroordeeld voor het plegen van ontucht.