Terneuzenaar bereikt 100 miljoen views op YouTube

Vier jaar geleden startte hij het Chillhop-kanaal, een mix van jazz, elektronische muziek en hiphop. In enkele jaren groeide het kanaal uit tot 1.000.000 abonnees. Van Leeuwen: "Gisteren zag ik dat we 100 miljoen views hadden. Ik had al weken niet gekeken. Dat is toch wel erg leuk."



Het platenlabel van Bas van Leeuwen (28) is succesvol. Hij heeft nu zo'n 3 mensen in dienst en neemt binnenkort nog 2 mensen aan. Drie maanden geleden verruilde hij Terneuzen voor Rotterdam, waar hij met zijn team in een kantoorruimte naast het centraal station werkt.



Vanuit Rotterdam werkt Van Leeuwen hard aan het uitbreiden van zijn label: "We focussen nu vooral op Spotify, daar komt het grootste deel van onze inkomsten vandaan. We willen een groot publiek opbouwen en artiesten lanceren die echt potentie hebben."