Terneuzenaar bedreigt medewerkers van bouwmarkt omdat hij mondkapje moet dragen

OM vindt steekpar­tij in Terneuzen nu toch poging doodslag

16 maart DEN BOSCH – In hoger beroep vindt het Openbaar Ministerie de steekpartij in Terneuzen in februari 2018 toch een poging tot doodslag. Eerder dacht de officier van justitie aan een poging zware mishandeling. De strafeis steeg maandag bij het gerechtshof in Den Bosch dan ook navenant: van 14 weken cel naar een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk.