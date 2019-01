Terneuzenaar (41) slachtoffer brand in Axel

AXEL - Een 41-jarige Terneuzenaar is omgekomen bij de brand dinsdagmiddag laat in een woning aan het begin van de Singelweg in Axel.

De man verbleef nog maar sinds kort, naar verluidt sinds afgelopen weekend, als medebewoner in het huis. Hij stond er (nog) niet ingeschreven. Vandaar dat de politie dinsdag in eerste instantie in het duister tastte over de identiteit van het slachtoffer.

Over de omstandigheden waaronder de Terneuzenaar om het leven is gekomen, deed de politie woensdag nog geen mededelingen. Het onderzoek moest eerst worden afgerond. In de woning zouden meerdere brandhaarden zijn geweest, wat wijst op brandstichting.

De hoofdbewoner van het huis aan de Singelweg, een Axelaar van in de dertig jaar, is door de politie gehoord. De man, een bekende in het Axelse en Terneuzense drugscircuit, is vaker met de politie in aanraking geweest, onder meer vanwege de vondst van hennepkwekerijen in de woning.

Een politiewagen en een brandweercontainer stonden woensdagochtend nog voor het getroffen huis dat met hekken met zwart plastic was afgeschermd.