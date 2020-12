Terneuzen zou zomaar een nieuw, futuristisch knooppunt voor openbaar vervoer kunnen krijgen

‘Alsof iedereen in lockdown een barbecue wilde’: Terneuzen­se barbecuefa­bri­kant Yakiniku groeit als kool

3 december TERNEUZEN - Het begon als hersenspinsel op het terras in Hulst, vijf jaar later is Yakiniku uitgegroeid tot een barbecuefabrikant van naam. Het Terneuzense bedrijf groeit, mede dankzij corona. Volgende week geeft Yakiniku een boek uit.