Terneuzen zonnepark-hoofdstad van Zeeland

Open polders

Het zonnepark bij Sluiskil riep helemaal geen weerstand op in de Terneuzense raad. Dat komt op grond, waarvoor geen ander gebruik mogelijk is. In zekere zin geldt dit ook voor de oude vloeivelden bij Sas van Gent, maar absoluut niet voor de gronden aan de Tractaatweg en Koegorsstraat.

Voor Sociaal Terneuzen-raadslid Jack d’Hooghe was dat reden zijn afkeuring uit te spreken over de plannen voor de laatste zonneparken. Hij vindt het niet goed dat open polders hiervoor worden gebruikt, waardoor volgens hem de omgeving wordt aangetast.

Het beleid in Terneuzen is dat er geen zonneparken op landbouwgrond mogen komen, tenzij er een directe link is met industrie. Het idee achter de parken in de Koegorspolder is dat kunstmestfabriek Yara daarvan de elektriciteit zal gebruiken voor de (toekomstige) productie van waterstof.