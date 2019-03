Terneuzen zit provincie met manifest op de huid

Ruim baan in Zeeuwse theaters voor straat­schof­fie Ciske de Rat

7:00 GOES - ‘Mooi theater maak je samen.’ Muziektheater Zeeland doet zijn credo eer aan met de musical ‘Ciske de Rat’, gebaseerd op de trilogie van Piet Bakker. Ruim vijftig spelers, onder wie vijftien kinderen, staan te trappelen voor de uitverkochte première vrijdagavond in De Mythe in Goes. Daarna doet de groep ook Terneuzen en Middelburg aan.