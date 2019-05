Terneuzen zet zich schrap voor komst Trump: ‘We moeten instaan voor veiligheid vip's en publiek’

Hulstenaar Roger (88) mag naar Frans Bauer: ‘Ik wist me met m'n eigen geen raad. Zó blij was ik’

28 mei HULST - Roger Aerts (88) vloog de verzorgende van zijn woongroep in de Blaauwe Hoeve in Hulst spontaan om de hals, toen hij hoorde dat hij zaterdag naar het gratis Vestrock-concert van Frans Bauer mag in de Hulster basiliek. ,,Ik wist me met m'n eigen geen raad. Zó blij was ik.”