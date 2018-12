Terneuzen zet eerste stapje naar milieumeetnetwerk in de Kanaalzone

Ongekend eensgezind heeft de Terneuzense gemeenteraad dit deze week uitgesproken. GroenLinks en D66 deden het voorstel voor een milieumeetnetwerk. Alle twaalf partijen in Terneuzen stemden zonder veel discussie in. Jos Verdurmen, fractievoorzitter van TOP/Gemeentebelangen, zei het kernachtig: ,,We zijn dit verplicht tegenover onze burgers.”

Voordat alle neuzen dezelfde kant op stonden, is heel wat water door het Kanaal Gent-Terneuzen gestroomd. Alleen in Philippine staat nu een officieel meetpunt voor luchtkwaliteit. Terneuzen vroeg al een tijd geleden aan de provincie of het aantal meetpunten kan worden uitgebreid. De provincie meldde dit te onderzoeken, maar maakte gelijk bekend er weinig in te zien.

Gezondheid

Terneuzen liet vervolgens de oren naar de provincie hangen. Milieuwethouder Ben van Assche (ChristenUnie) zei een paar weken geleden nog in een raadscommissie: ,,Milieuhandhaving bij grote bedrijven is een taak van de provincie.” D66-raadslid Peter de Kraker reageerde dat ‘te gemakkelijk’ te vinden. ,,Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor de gezondheid van onze bewoners.” Waarop Van Assche zei: ,,Ik loop nergens voor weg. Ik leg het bij de juiste instantie.”

In de gemeenteraad tapte Van Assche deze week uit een ander vaatje. Hij raadde het voorstel voor een fijnmazig milieumeetnetwerk zelfs aan. ,,Rekening houdend met ieders verantwoordelijkheden", verwees hij toch weer naar de provincie.

Het milieumeetnetwerk moet er komen, aldus de Terneuzense gemeenteraad, in overleg met de provincie, havenbedrijf North Sea Port, de industrie en de Zeeuwse milieudienst RUD. GroenLinks-raadslid Ernst Jonker noemde de denktank Vitaal Sloegebied en Kanaalzone nog als mogelijke aanjager.

Voorzitter Gijsbrecht Gunter van de denktank, tevens woordvoerder van kunstmestproducent Yara in Sluiskil-Oost, liet vrijdag weten die rol wel te willen vervullen. Een idee is elektronische neuzen in de Kanaalzone te plaatsen, zoals bij Rotterdam en Moerdijk. Gunter: ,,We vinden dat zeker het onderzoeken waard.”

Met name geuroverlast begin dit jaar in Sluiskil heeft de alarmbellen harder doen rinkelen. Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon zag het levenslicht. Bestuurslid Hans Arissen is blij met de actie van de Terneuzense raad. ,,Dit is een goed begin.”