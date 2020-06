Terneuzen wordt de eerste stad in Zeeland die geheel voorzien wordt van glasvezel

Waarom KPN nu voor Terneuzen kiest is volgens woordvoerder Linda van de Veen het gevolg van de planning. ,,We willen voor eind 2021 een miljoen extra glasvezelaansluitingen naast de 2,4 miljoen die we al hebben. In de planning komt Terneuzen in augustus aan de beurt. Concurrentie is niet de insteek. Het zal een open netwerk worden waar ook andere providers dan KPN zelf gebruik van kunnen maken. Het is dus niet alleen KPN die internet via glasvezel kan leveren. Dat er nu meer keuze komt voor de klanten in Zeeland is alleen maar mooi voor hen.”