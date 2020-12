Terneuzen wil realistischer uitkijkplek, project Icoon lijkt gedoemd

Overdekte laadkade bij Arcelor Mittal kan al schepen ontvangen

17 december ZELZATE - De eerste overdekte laadkade in North Sea Port is gereed. De overkapte terminal van staalbedrijf Arcelor Mittal, net over de grens bij Sas van Gent, bespaart 25.000 vrachtwagentransporten per jaar. En daarmee ook een hoop CO2-uitstoot. Het staal wordt namelijk overwegend per schip vervoerd.