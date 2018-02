Terneuzen wil gemeentelijke kunstcollectie laten veilen

Het is één van de vele ideeën die zijn verwoord in een kersverse startnotitie voor een nieuw kunst- en cultuurbeleid. Terneuzen heeft een grote verzameling kunstwerken, onder meer uit de tijd van de Beeldende Kunstenaars Regeling (1956-1987). Kunstenaars kregen toen een inkomen voor de levering van diensten of kunstwerken.

Het voorstel is mensen niet voor de werken te laten betalen, maar ze te vragen waarom ze een kunstvoorwerp graag willen. Aan de hand van die reacties kan een nieuw kunstwerk gemaakt worden, te plaatsen op een prominente plek in Terneuzen.

'Reizend' podium

Verder wordt onder meer geopperd: kunstenaars een atelier aanbieden in leegstaande (winkel)panden, uitbreiding van het kunstbos in Axel en de culturele samenwerking met Gent uitbouwen. Een begin is al gemaakt met een foto-expositieroute. De eerste wordt gewijd aan mensen die in Terneuzen op straat werken en Terneuzen schoonhouden. Als vervolg wordt gedacht aan het in beeld brengen van werkers aan de Nieuwe Sluis.