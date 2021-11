Terneuzen wil een zelfwoonverplichting: wie een huis koopt, trekt daar ook zélf in

Het gebeurt niet vaak dat de neuzen van alle dertien fracties in de Terneuzense gemeenteraad in dezelfde richting staan, maar dat is wel het geval wanneer het gaat over het tegengaan van het opkopen van huizen door investeerders. Alle fracties stemden donderdag in met een motie waarin het college gevraagd wordt te kijken of het niet mogelijk is huizenkopers voortaan ook te verplichten om ook te wonen in het huis dat ze kochten.