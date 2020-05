Terneuzen wil boa's van wapenstok, handboeien en pepperspray voorzien

Vorige week donderdag kwamen boa's in IJmuiden in de knel. Jongeren bespuugden en sloegen hen. De discussie over de uitrusting van boa's is sindsdien landelijk losgebarsten. Het incident in IJmuiden is voor B en W van Terneuzen niet de aanleiding om boa's de geweldsbevoegdheid te willen geven met de bijbehorende middelen. Het besluit is al eerder genomen.