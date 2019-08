Terneuzen waarschuwt: pannenverkoper is oplichter

Spoor van verloren pakjes sigaretten leidt naar inbrekers supermarkt Aardenburg

1 augustus AARDENBURG - Een spoor van pakjes sigaretten heeft donderdagochtend naar twee inbrekers van een supermarkt geleid. Een 28-jarige man werd na een korte achtervolging opgepakt. Later is in de woning van de verdachte nog een 21-jarige man aangehouden.