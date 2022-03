Terneuzen vormt coalitie met de gordijnen open

Het puinruimen is begonnen bij de Midden­sluis; tot nu toe 72 schademel­din­gen

TERNEUZEN - De veel te zware plof van de Middensluis in Terneuzen doet op de burelen een week later nog steeds stof opwaaien, maar ondertussen gaat het werk ten bate van de Nieuwe Sluis gewoon door. Inmiddels is het aantal schademeldingen opgelopen tot 72.

29 maart