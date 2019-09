Terneuzen twijfelt over thuiskweek medicinale wiet

Dat gebeurde donderdagavond in de raadscommissie bestuur en middelen. Burgemeester Jan Lonink liet in reactie op raadsleden Peter de Kraker (D66) en Jean-Paul Casteleijn (SP) onomwonden weten dat een gemeente geen eigen opiumbeleid kan voeren. De Opiumwet staat immers ook thuiskweek van medicinale wiet niet toe.

Lonink liet weten veel meer te zien in een oproep van de gemeenteraad aan de rijksoverheid om de wettelijke blokkade voor de thuiskweek van medicinale wiet op te heffen. Hij wil zich daar ook sterk voor maken. SP en D66 gaven aan daar later deze maand, in de gemeenteraad van 26 september, op terug te zullen komen.

De aanleiding voor de discussie in Terneuzen is een uitspraak van de bestuursrechter in Middelburg juli dit jaar. Die oordeelde dat een woning van een medicinale wietkweker in Terneuzen niet gesloten mocht worden, zoals Lonink had besloten. In het huis waren veertig wietplanten aangetroffen, maar de kweker kon met een doktersverklaring aantonen dat hij de wiet nodig heeft.