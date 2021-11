Terneuzen studeert op minder streng bijstandsbeleid

Musical zet zeeheld Michiel de Ruyter neer als man van vlees en bloed

Op en top Zeeuws, heroïsch, spectaculair, kleurrijk en vol emotie. Dat is in een notendop de musical Michiel de Ruyter van Muziektheater Zeeland. Vrijdagavond is de premièrevoorstelling met een historisch verhaal over de mens achter de wereldberoemde zeeheld.

11 november