Terneuzen stopt subsidie aan Vluchtelingenwerk en pakt hulpverlening zelf op

Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk zijn vandaag over dit voornemen ingelicht. Sociaal Terneuzen-raadslid Jack d’Hooghe heeft naar aanleiding daarvan het college van burgemeester en wethouders om uitleg gevraagd. Hij maakt zich er vooral druk over dat welzijnsinstelling Aan-Z de hulp aan statushouders zou overnemen. Hij vindt dat ongepast, omdat Aan-Z in een reorganisatie zit en dit er niet bij zou kunnen doen.

In een reactie laat wethouder Paula Stoker weten dat het helemaal niet de bedoeling is Aan-Z in te schakelen. Dat heeft niet met de reorganisatie te maken. In 2015 heeft de gemeente al de eerste opvang en financiële ondersteuning van statushouders op zich genomen. Het voornemen is de volledige ondersteuning bij de gemeente onder te brengen.

Onrust

Dé aanleiding is dat Vluchtelingenwerk volgend jaar meer subsidie wil. Terneuzen is niet bereid die te geven. ,,Het is ook handiger alles in één hand te hebben”, aldus Stoker. Zij heeft er begrip voor dat hierover onrust is ontstaan bij vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. ,,Wij waarderen hun inzet en hopen dat ze via de gemeente hun werk willen voortzetten.” Het college van B en W moet overigens nog beslissen over de verandering, benadrukt Stoker.

Vluchtelingenwerk meldt bij monde van woordvoerder Rob Pietersen ‘het voorgenomen besluit van Terneuzen te betreuren’. ,,Wij zijn erover in overleg met de wethouder", wil hij er verder alleen over kwijt.