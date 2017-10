Terneuzen steunt havenfusie met kritische ondertoon

De fusie stond donderdagavond ter discussie in de raadscommissie bestuur en middelen. De raadsleden Ernst Jonker (GroenLinks), Sam Verhelst (SGP) en Ellen de Neef (Provinciaal Belang Zeeland) stelden kritische vragen over de toekomstige positie van de aandeelhouders, waarvan Terneuzen er straks één zal zijn.

Ze willen dat die positie duidelijker wordt omschreven in een aandeelhoudersstrategie en dat de aandeelhouders hun zegje kunnen doen over bijvoorbeeld de toekomstvisie van het nieuwe bedrijf. Burgemeester Jan Lonink kon zich daar wel in vinden en zegde toe dat dit op schrift wordt gesteld voor de beslissende gemeenteraadsvergadering in Terneuzen op 9 november.

Naast de kritische opmerkingen over de positie van de aandeelhouders waren de raadsleden die iets over de havenfusie zeiden, verder vooral lovend. Zij spraken in navolging van Lonink over 'een historisch besluit', waarbij SGP'er Verhelst wel de kanttekening plaatste: ,,Laten we hopen dat we er over twintig jaar niet achter komen dat we een verkeerd besluit hebben genomen.'' Als een mogelijk struikelblok noemde hij de cultuurverschillen tussen Nederland en Vlaanderen.

Jos Verdurmen van de grootste raadsfractie in Terneuzen, OP/Gemeentebelangen, verwoordde wat al met al toch de algemene teneur was: ,,De fusie is goed, het tempo waarin die tot stand komt, is ook goed.''

Michel Barbé (CDA) onderstreepte de schaalvoordelen die een fusie met zich meebrengt. Hij hoopte dat dit bijvoorbeeld een positief effect zal hebben op de discussie over het doortrekken van de spoorlijn van bedrijventerrein Axelse Vlakte naar Zelzate aan de oostkant van het Kanaal Gent-Terneuzen.

Opmerkelijk zwegen de meeste raadsleden in de raadscommissie over de fusie. Dat was wellicht veelzeggend, want het gezegde leert tenslotte: 'Wie zwijgt, stemt toe'. Zogezegd, de Terneuzense gemeenteraad beslist er 9 november definitief over. De fusie moet 1 januari 2018 een feit zijn.