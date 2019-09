Terneuzen steekt nek uit voor toestaan thuiskweek medicinale wiet

In ruime meerderheid heeft de Terneuzense gemeenteraad dit deze week uitgesproken. Zelfs partijen die gewoonlijk weinig tot niks van het Nederlandse gedoogbeleid voor cannabis moeten hebben, PVV en VVD, spraken hun steun uit. ,,We zijn voor het keihard aanpakken van wietteelt en drugshandel", stelde Patrick van der Hoeff (PVV), ,,maar thuiskweek voor medicinale wiet is iets anders.”