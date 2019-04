Terneuzen sluit veel meer drugspanden; mensen bereid eerder te melden

Gezinsdra­ma in Wijnegem (B): politie­agent brengt vrouw en twee kinderen om

12:48 Bij een schietpartij in het Antwerpse Wijnegem zijn vannacht vier doden gevallen. Een man, een Antwerpse politieagent (50), bracht eerst zijn twee kinderen (9 en 11) om en vermoordde daarna zijn vrouw Dominique V. (40) in haar café. Hij probeerde nadien zelf uit het leven te stappen en is ondertussen aan zijn verwondingen overleden.