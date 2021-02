Terneuzen sluit twee drugspanden

Pv­dA-Kamerlid: ‘Eerder tolvrij maken Wester­schel­de­tun­nel voor ons een hard punt’

23 februari TERNEUZEN - Vanuit de oppositie kun je alles roepen, maar wat doe je als je (weer) in de regering zit. Hou je dan ook je belofte? Wat betreft het eerder dan in 2033 tolvrij maken van de Westerscheldetunnel is dat voor PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk helder: ,,Het is voor ons een hard punt, als we mogen meedoen aan de kabinetsformatie.”