Terneuzen sluit speelkooien, burgemeester Lonink vraagt er vaderlijk begrip voor

Coronapa­tiën­ten uit ziekenhuis Terneuzen overge­plaatst om druk op zorg te verminde­ren

1 april TERNEUZEN - Door de toenemende druk op de zorg zijn woensdagmiddag twee coronapatiënten per helikopter vanuit ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen overgeplaatst naar ziekenhuizen elders in het land. Het gaat om patiënten die niet in kritieke toestand verkeren, laat woordvoerder René Maas weten.