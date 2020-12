Terneuzen schrapt China uit cultuurnota

Warmte kun je delen; Willy doet dat ook letterlijk

11 december TERNEUZEN - Iedereen verdient warmte en kan wel wat warmte gebruiken. Willy van Drongelen uit Terneuzen had in haar voortuin al een kast vol levensmiddelen staan om weg te geven, maar hangt nu ook her en der in Zeeuws-Vlaanderen zakjes met een sjaal of muts op.