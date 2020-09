Terneuzen schiet droneshow Oudjaar af

Het college verwijst in het antwoord naar de ervaringen in Brugge. Daar had de droneshow te kampen met slecht weer en technische mankementen. Voor de Brugse burgemeester was het eens maar nooit weer.

Daarnaast twijfelt het college of mensen uit de hele gemeente behoefte hebben aan een show in Terneuzen. Zeker op een avond dat er veel alcohol wordt gedronken willen burgemeester en wethouders liever niet iedereen laten rijden. GroenLinks indiener Ernst Jonker snapt het antwoord maar zou graag alternatieven zien. ,,Wat is er dan wél mogelijk? Zoals het nu gaat is het veel te repressief. Kijk maar naar wat in Sluiskil gebeurde. Ik wil weten wat wel kan.”