Terneuzen probeert honderden klanten Voedselbank toch aan eten te helpen na noodkreet

Indrukwek­kend afscheid voormalig dierenarts Pol van de Vijver (81) zeshonderd keer bekeken

16:24 IJZENDIJKE - Met een indrukwekkende bijeenkomst is dinsdagmiddag in het Mauritshof in IJzendijke afscheid genomen van voormalig dierenarts Pol van de Vijver (81). Het afscheid dat vanwege de coronavirus-uitbraak in kleine kring plaatsvond, was te volgen via een videoverbinding. Tegen de zeshonderd mensen deden dat.