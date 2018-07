Terneuzen opgeschrikt door doffe knal; zwarte rookwolk boven Dow

Massale vissterfte in water Nieuwe Bierkaai in Hulst

16:30 HULST - Een uitbraak van blauwalg in het water van de Nieuwe Bierkaai in Hulst heeft honderden vissen het leven gekost. Ze zijn gisteren verwijderd. Met drie pompen wordt geprobeerd de waterkwaliteit weer op peil te krijgen. Om overlast voor omwonenden te beperken worden die om 21.00 uur uitgezet en om 6.00 uur weer aangezet. Waarschuwingsborden zijn geplaatst. Watercontact kan leiden tot huidirritatie. In Hulst is eerder blauwalg ontdekt in de vijver aan de Dullaertstraat. De hoge temperaturen van de laatste tijd zijn er debet aan.