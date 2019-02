‘Terneuzen moet voortouw nemen bij vervanging aardgas door waterstof’

Gasloos bouwen, zoals nu gebeurt, is volgens Van Boom niet de oplossing. Een woning wordt daardoor volgens hem gemiddeld 18.000 euro duurder. Dat kan anders, stelt hij voor in schriftelijke vragen aan het college van B en W van Terneuzen. De Groningse gaskraan gaat in 2030 dicht. Terneuzen moet, aldus Van Boom, de komende jaren benutten om over te schakelen van aardgas op waterstof, wat naar zijn mening aanzienlijk goedkoper is.