Terneuzen moet bezuinigen op huishoudelijke hulp

Zeeuws-Vlaanderen vindt Oktoberfes­ten supertoll

2 oktober GRAAUW - Megahallen met duizenden bierdrinkers, nee, zo groot is het Oktoberfest in Zeeuws-Vlaanderen niet. Het uit Duitsland overgewaaide feest wint wel aan populariteit in de regio. Komend weekend worden de eerste versies gehouden, in onder meer Schoondijke en voor het eerst ook in Hulst.