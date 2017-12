Terneuzen mist grip op bouwcontrole

Sinds de zomer wordt het huis aan de Nieuwendijk verbouwd door een Roemeense aannemer. Buren trokken enkele maanden geleden al aan de bel, en deden dat afgelopen week opnieuw bij de raadscommissie Omgeving van de Terneuzense gemeenteraad. ,,Het is een onooglijk gedrocht geworden, een attractie voor voorbijgangers'', zei buurman Kees Hamelink. En erger: hij heeft zelf veel last van de verbouwing. Volgens hem haalden de bouwers zelfs pannen van zijn dak, waardoor hij zelf met lekkages te maken kreeg. ,,Ze werken dertien uur per dag zonder toilet, dus plassen ze in mijn tuin. Ze zitten op mijn dak en ik moet met armgebaren duidelijk maken dat ik iets niet wil hebben.''

Exces

Commissieleden toonden zich geschrokken door de gang van zaken. Ernst Jonker (GroenLinks) stelde voor het Axelse geval als voorbeeld te stellen tijdens een volgende commissievergadering. ,,We moeten ons afvragen wat we eigenlijk aan die 'excessenregeling' hebben, en wat we in handen hebben zonder welstandsregels. Als blijkt dat we er niks aan hebben, wil ik het ook graag weten want dan kunnen we er wat aan doen." Hij kreeg steun van Jos Verdurmen (Top/Gemeentebelangen). "We moeten er iets mee doen, want volgens mij wordt dit probleem alleen maar groter."