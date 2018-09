Terneuzen maakt parkeren zonder vergunning bewust onbetaalbaar

De ergernis bleek opnieuw uit een leefbaarheidsenquête in de binnenstad en de naastgelegen wijk Java, waarvan maandagavond de voorlopige resultaten in de wijkraad Binnenstad/Java werden gepresenteerd.

Tijdelijke bewoners parkeren zonder vergunning, volgens critici. Handhaving is lastig, omdat het vaak om buitenlandse arbeidsmigranten gaat. In de praktijk betalen die hun boetes vaak niet. Dat wil de gemeente Terneuzen veranderen door fiscaal parkeren in te voeren. Niet-vergunninghouders moeten dan 20 euro per dag betalen voor bewonersplekken, wat ze zeker te duur zullen vinden. Wielklemmen plaatsen en auto's wegslepen wordt ook mogelijk. De gemeenteraad beslist er in november over.