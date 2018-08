Terneuzen laat alle graven op bouwplaats Van der Peijlstraat ruimen

De gemeente Terneuzen heeft dit besloten in overleg met onder anderen de initiatiefnemer van het project. Het besluit is genomen, nadat afgelopen week bij grondwerkzaamheden menselijke beenderen zijn gevonden.

,,Het was bij ons natuurlijk bekend dat daar een begraafplaats is geweest", aldus wethouder Jurgen Vervaet, ,,maar we wisten niet dat er nog stoffelijke resten aanwezig zouden zijn."

Vervaet wijst erop dat in 1995 ook al onrust ontstond over de vondst van menselijke beenderen, bij de bouw van de Gamma-bouwmarkt. Het bedrijf dat de Gamma liet bouwen, had alles moeten ruimen. ,,Dat is kennelijk niet gebeurd. Uit eerbied gaan wij dat alsnog doen. De financiële afwikkeling is van later zorg."