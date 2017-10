Terneuzen krijgt expo De Vliegende Hollander

De expositie is opgezet rondom het boek 'De Vliegende Hollander, van internationaal symbool tot lokale legende' van cultuurwetenschapper Agnes Andeweg. Zij voerde een literatuurstudie uit in het kader van een project van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in opdracht van de gemeente Terneuzen. De stichting Citymarketing Terneuzen richtte de expositie in. ,,We gebruikten verkorte teksten uit het boek van Andeweg en moderne symbolen en verwijzingen naar de legende, zoals fragmenten uit Pirates of the Caribbean", zegt citymarketeer Tanya Joustra.