Terneuzen krijgt een Agrimarkt

Coffeeshop Highlife wil Checkpoint nieuw leven inblazen

20:43 TERNEUZEN - Highlife wil een tweede coffeeshop in Terneuzen beginnen in het pand van Checkpoint. Bedrijfsleider Tolga Sen van de Goese shop ontvouwde donderdagavond in de commissie Bestuur en Middelen zijn voornemen om ook in Terneuzen cannabis te willen verkopen .