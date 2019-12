Terneuzen komt desnoods zelf met lachgasverbod

BESTE RESTAURANT Dit zijn de vijf beste Zeeuwse restau­rants van dit jaar volgens onze recensen­ten

20:00 VLISSINGEN - Hof aan Zee, Codium, De Kleine Toren van Baarland, Katseveer of State. Een van deze zaken is het beste Zeeuwse restaurant waar de eetrecensenten van de deze krant dit jaar aten. Zij dingen mee naar de PZC Award Beste Restaurant 2019. Volgende week maken we bekend wie de opvolger van De Vijverhoeve in Sint Anna ter Muiden is.