Terneuzen...? Is dat niet dat stadje van Reyhan?

Geen vrijlating moordenaar schoonmoeder Sas van Gent

18:28 SAS VAN GENT - De Belgische veroordeelde Michel B. (56), die in 2005 zijn schoonmoeder in Sas van Gent doodschoot, blijft vastzitten in de PI in Middelburg. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft bepaald dat hij geen recht heeft op voorwaardelijke invrijheidstelling (VI), ook al heeft hij twee derde van zijn celstraf erop zitten.