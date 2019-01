Terneuzen hijst vandaag een extra keer de regenboogvlag

Topmannen North Sea Port maken vreugde­dans­je wegens recordjaar, maar zijn ook bezorgd over de toekomst

9 januari SAS VAN GENT - Het eerste jaar van de fusiehaven North Sea Port is meteen een recordjaar. Met een groei van 5,5 procent in de zeeoverslag tot 70,3 miljoen ton zit het havenbedrijf bij de top van Europa. De overslag via de binnenvaart groeit met 2,5 procent tot 58 miljoen ton aardig mee. Leuk voor Zeeland is dat de groei dit keer vooral in de havens van Vlissingen en Terneuzen is geboekt.