Terneuzen hamert op extra voorwaarden voor verdieping Westerschelde

Borsele bezorgd over giftige stoffen in Wester­schel­de

Het Borselse gemeentebestuur gaat via een brief zorgen uitspreken over vervuiling van de Westerschelde. B en W schrijven die brief mede in opdracht van de gemeenteraad. Een afschrift gaat naar de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, de gemeente Antwerpen, het havenbedrijf in Antwerpen en de Vlaamse regering.

17 september