Terneuzen gebruikt de wielklem weer: ‘Maar automobilisten krijgen eerst een waarschuwing’

TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen heeft vanaf januari de wielklem weer ingevoerd. Het dwangmiddel is voornamelijk preventief bedoeld. Dit jaar is er nog geen wielklem gezet.

Terneuzen is een van de weinige gemeenten in Nederland die de wielklem nog effectief inzet. Verder zouden Den Bosch, Den Haag en Amsterdam de wielklem hebben ingevoerd. Utrecht en Eindhoven voeren de klem in het najaar in, meldt De Telegraaf.

Volgens de krant zou Middelburg herinvoering ook overwegen. Maar dat blijkt niet te kloppen, zegt een woordvoerder. ,,Pas als het aantal wanbetalers uit de hand loopt zullen we het overwegen. Het komt weleens voor dat bonnen niet worden geïnd, maar niet in die mate dat we zo’n maatregel moeten nemen. Op dit moment hebben we het dus niet in overweging. Het is alleen niet zo dat we het uit principe nooit zullen invoeren.”

In Terneuzen is de wielklem in januari weer actief onderdeel geworden van het parkeerbeleid, zegt woordvoerder Hans Dullaert. “Het wordt echter zelden ingezet. Automobilisten krijgen eerst een waarschuwing met een brief over de kosten. Hun kentekens worden ook geregistreerd. Als ze dan nog een keer de fout ingaan krijgen ze wel een wielklem. Om hun auto terug te krijgen moeten ze alle boetes en kosten betalen, dat loopt op tot een bedrag van 600-700 euro. Maar dit jaar zijn er nog geen wielklemmen gezet. De preventieve werking is voldoende.”