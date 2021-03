Terneuzen en welzijnsinstelling aan-z zitten in loopgravenoorlog

Dorpsraad Hoofdplaat wil een centrale speeltuin, het liefst in de Eurostraat

26 februari HOOFDPLAAT - Ook Hoofdplaat wil een speeltuin centraal in het dorp. De dorpsraad ziet niets in het plan van de gemeente Sluis van twee aparte locaties aan de buitenranden van Hoofdplaat. Dat is niet veilig voor de kinderen, is de vrees.