TERneuzen een schot in de roos, (bijna) iedereen wil ermee op de foto

Politie: ‘Eigenaren van ‘bijthond’ in Terneuzen vroegen meermaals zélf om dier in te laten slapen’

24 maart TERNEUZEN - De eigenaren van de hond die zondag in een woning in Terneuzen drie mensen verwondde, hebben dezelfde dag de politie diverse keren gevraagd het dier in te laten slapen, laat een woordvoerster van de politie weten. ,,Het is ook niet aan ons om die beslissing te nemen.”