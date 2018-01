Tentoonstelling World Press Photo komt naar basiliek in Hulst

Grote spoedafdeling in ziekenhuis Oostburg is onhaalbaar

18:41 OOSTBURG - Uitbreiding van de spoedzorg in Oostburg is best mogelijk, maar dan slechts in beperkte mate. Meer dan de vorming van een 'huisartsenpost-plus' is niet te betalen. Dat maakte Melissa Meiresonne, manager acute zorg bij ZorgSaam, duidelijk tijdens een presentatie aan raadsleden in Sluis.