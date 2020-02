Tempo maken om Weitjerock hart onder de riem te steken

Niet helemaal fris

Eén van die organisatoren, Rutger van Merode, zit nog niet helemaal fris op zijn spinningfiets. Hij was vrijdagavond tot laat in restaurant Delausanne aan de Markt in IJzendijke. Ook daar was een benefietactiviteit voor het festival. ,,Dat heeft tweeduizend euro opgebracht", weet Van Merode. De spinningmarathon, die met verschillende deelnemers al met al vier uur duurt, brengt nog eens 380 euro in het laatje.