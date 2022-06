Teksten kleinkunstenaar Adrie Oosterling gebundeld in boek

Zeeuws-Vlaam­se politici op de barricade voor internet via glasvezel

HULST - Snel internet via glasvezel moet er komen. Is het niet linksom dan rechtsom, vinden Zeeuws-Vlaamse politici. In Sluis is een voorstel met die strekking omarmd en in Hulst staan alle fracties er alvast achter.

